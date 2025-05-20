الثلاثاء 20 مايو 2025
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اقتصاد

الخطيب يستعرض الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

عقد  المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم، اجتماعًا ثنائيا مع كاثرينا ريشا وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية الجديدة، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية والتجارية الجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

بحث إمكانيات التعاون المشترك بين مصر وألمانيا

تناول اللقاء إمكانيات التعاون المشترك بين مصر وألمانيا، والتنسيق لعقد فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المشتركة بين البلدين خلال العام الجاري، حيث ستترأس الوزيرة الألمانية وفدًا حكوميًا ويرافقها بعثة تجارية واستثمارية من كبرى الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري.

كما تم الاتفاق على دعم الجهود المبذولة لإقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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