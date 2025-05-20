الثلاثاء 20 مايو 2025
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حوادث

حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

حبس متهمين
حبس متهمين

 أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس 4 عناصر جنائية، بينهم سيدة، لاتهامهم بغسل ملايين الجنيهات المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

التحريات أكدت أن المتهمين، وهم مقيمون بمحافظة المنيا، تورطوا في غسل ما يقرب من 50 مليون جنيه، وهي حصيلة أنشطتهم غير المشروعة في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. 

وكشفت المعلومات محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر شراء عدد من العقارات والسيارات، إلى جانب أراضٍ زراعية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة الدولة جهودها لضرب الاقتصاد غير المشروع ومكافحة تمويل الجرائم المنظمة.

 

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