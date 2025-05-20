رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية: لدينا 12 ألف عامل ونغطي 3 مدن مصرية

أثناء فعاليات افتتاح المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م"، إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب"، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، والتي شهدها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة "العاشر من رمضان"، ألقى "روشيباتا سان"، رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية، كلمة رحّب في مستهلها بجميع الحضور.

واستعرض "روشيباتا سان" تاريخ "سوميتومو"، مؤكدًا أنها تمكنت من ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في صناعة الضفائر الكهربائية، مدفوعةً بعوامل الابتكار والجودة والتميز.

وقال رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية: في عام 2008، وسّعت الشركة نشاطها وأطلقت عملياتها في مصر، إيذانًا ببداية إنجاز جديد في تاريخنا العريق. وعلى مدار السبعة عشر عامًا الماضية، شهدنا نموًا وتطورًا هائلين في مصر.

رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية: تُشحن يوميًا منتجات تحمل علامة "صُنع في مصر"

وأضاف: واليوم نحتفل بفخر بإنجازٍ مهم، وهو إنشاء أحدث مصانعنا المتطورة في مدينة "العاشر من رمضان". ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتعزيز نشاطنا الصناعي، والمساهمة في النمو الاقتصادي لمصر.

وتابع "روشيباتا سان": كانت رحلتنا في مصر استثنائية بكل المقاييس، وندين بنجاحنا للدعم المستمر من قِبل الشعب المصري والحكومة المصرية وجميع المسؤولين الحكوميين، مشيدًا بمساعدتهم القيّمة التي أدت دورًا محوريًا في تسهيل نمو أعمال الشركة، قائلًا: نعرب عن امتناننا العميق لكل من شارك في هذه الرحلة الرائعة.

وأكد رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية أنه منذ بدء نشاط الشركة في مصر، كان هناك التزام راسخ بدعم المجتمعات المحلية، وتطوير العاملين، موضحًا: كان هدفنا دائمًا أن نصبح شركة متميزة، تُعرف بمساهماتها في المجتمع والاقتصاد.

ووجّه "روشيباتا سان" حديثه للدكتور مصطفى مدبولي قائلًا: أُقدّر دعمكم المتواصل، الذي كان له دور أساسي في تعزيز العلاقة القوية القائمة على الثقة بيننا. وأؤكد التزامي في المرحلة المقبلة بتعزيز هذه الروابط وضمان استمرار تعاوننا المثمر.

وأضاف: لا تزال شركتنا مستمرة وثابتة في التزامها بالمساهمة بشكل فعّال في نموّ مصر وازدهارها. وأثق في قدرتنا على تحقيق إنجازات باهرة في ضوء تعاوننا معًا.

وتحدث رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية عن القوى العاملة، منوهًا إلى أن حجم عمالة الشركة في مصر يبلغ نحو 12 ألف عامل متفانٍ، وأوضح أن نشاط الشركة يمتد إلى 3 مدن هي: بورسعيد، والسادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان.

وقال: القوى العاملة هي ركيزة نجاحنا، ونحن فخورون بفريق العمل الموهوب الذي نمتلكه، مؤكدًا أن مساهماتهم تترك دائما بصمةً جوهريةً في أداء الشركة، ومعربًا عن امتنانه لتفانيهم وعملهم الدؤوب.

وانتقل "روشيباتا سان"، خلال كلمته أيضًا، للحديث عن الصناعة المصرية والإشادة بها، مؤكدًا انبهاره بتفاني القوى العاملة، وبيئة العمل، وتبني فلسفة السعي للتحسين والتطوير المستمرين.

وأضاف في هذا الإطار: تُشحن يوميًا منتجات تحمل علامة "صُنع في مصر" من مصانعنا، مما يُحسّن كفاءة المركبات في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. وتُجسّد هذه المنتجات جوهر صناعتنا، كما تُبرز تميُز الصناعة المصرية.

وفي ختام كلمته، قال رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية: بينما نحتفل اليوم بإنشاء أحدث مصانعنا في مدينة "العاشر من رمضان"، نحتفل أيضًا بالمستقبل المشرق الذي ينتظرنا. مؤكدًا أنه بالتعاون مع العمالة المتفانية، والشركاء الداعمين، والشعب المصري، تترسخ الثقة بأن شركة "سوميتومو" ستواصل ازدهارها وتُحدث تأثيرًا إيجابيًا في العالم.

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