تغريم شاب 5 آلاف جنيه لقيامه بسب زوجته عبر "فيس بوك"

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الأولى جنح، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، وعضوية المستشارين محمد أبو الوفا وحسام عبدالباسط، وحضور أحمد الأحمدي، وكيل النيابة وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، وجاد خلف النجار، بتغريم شاب 5 آلاف جنيه وتعويض مدني ألف جنيه بتهمة سب زوجته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بسبب خلافات زوجية بينهما.

ترجع بداية الواقعة إلى شهر مايو من عام 2024 عندما قدمت سيدة تُدعى ش، مهندسة، شكوى في قسم التكنولوجيا والمعلومات بمديرية الأمن لتضررها من زوجها أرسل لها رسائل من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سببت لها أضرار نفسية ومادية جسيمة.

وبعد الفحص والتحريات وتقديم لقطات شاشة من الرسائل تبين صحة الواقعة وأن المتهم أرسل عدة رسائل تحتوي على السب والإزعاج منها "يا بومة، وأنا هصرف على بنتي بس، وهطلقك، وغيرها من الرسائل التي تسببت في إزعاجها، لوجود خلافات زوجية بينهما

تم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الإبتدائية الأولى جنح والتي قضت بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه وتعويض مدني ألف جنيه، بتهمة سب زوجته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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