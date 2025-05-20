الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تغريم شاب 5 آلاف جنيه لقيامه بسب زوجته عبر "فيس بوك"

محكمة
محكمة

 قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الأولى جنح، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، وعضوية المستشارين محمد أبو الوفا وحسام عبدالباسط، وحضور أحمد الأحمدي، وكيل النيابة وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، وجاد خلف النجار، بتغريم شاب 5 آلاف جنيه وتعويض مدني ألف جنيه بتهمة سب زوجته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بسبب خلافات زوجية بينهما.

ترجع بداية الواقعة إلى شهر مايو من عام 2024 عندما قدمت سيدة تُدعى ش، مهندسة، شكوى في قسم التكنولوجيا والمعلومات بمديرية الأمن لتضررها من زوجها أرسل لها رسائل من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سببت لها أضرار نفسية ومادية جسيمة.

وبعد الفحص والتحريات وتقديم لقطات شاشة من الرسائل تبين صحة الواقعة وأن المتهم أرسل عدة رسائل تحتوي على السب والإزعاج منها "يا بومة، وأنا هصرف على بنتي بس، وهطلقك، وغيرها من الرسائل التي تسببت في إزعاجها، لوجود خلافات زوجية بينهما

تم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الإبتدائية الأولى جنح والتي قضت بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه وتعويض مدني ألف جنيه، بتهمة سب زوجته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماعي المحكمة الإقتصادية قنا موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موقع التواصل الإجتماعى

مواد متعلقة

القبض على أكبر تاجر "شابو" في قنا بحوزته مخدرات وسلاح

محافظ قنا ووفد البنك الدولي يتفقدون تكتل النباتات الطبية والعطرية بقفط

كلب مسعور يعقر طفلين في قنا

محافظ قنا يبحث مع قيادات النقل النهري إجراءات ترخيص مراسي حتحور ودندرة

ads

الأكثر قراءة

حذر من حدث جسيم في الفترة المقبلة، رسالة غامضة لـ توفيق عكاشة تثير المخاوف

أخبار مصر: مفاجأة تقلب الموازين بقضية نوال الدجوي، وقف معاش صحفي كبير على طريقة عبد الرحمن أبو زهرة، ثورة في يد الأهلي بسبب الزمالك

سعر كيلو الفراخ، انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

دراما إف إم، ماسبيرو يطلق أول إذاعة مسلسلات في العالم العربي

دينزل واشنطن يتشاجر مع أحد المصورين في مهرجان كان (فيديو)

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء 20-5-2025

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

السفير الأمريكي السابق في سوريا: دربت أحمد الشرع للخروج من عالم الإرهاب للسياسة 2023 (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20- 5- 2025

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

من افتتاح مدرسة خاصة في الخمسينيات إلى سرقة كنز بالملايين من فيلتها.. لغز الدكتورة نوال الدجوي! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها بتحسين الظروف المعيشية

الأحاديث الواردة عن موقف عمر بن الخطاب من مقام إبراهيم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية