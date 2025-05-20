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حوادث

المشدد 6 سنوات لعصابة الاتجار في الآيس المخدر بالشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامهم بالاتجار في الآيس المخدر بمنطقة الشرابية.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اعترفوا بالاتجار في المخدرات بهدف التربح والاتجار غير المشروع.


وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على الآيس المخدر وتزن كيلو ونصف جرام.

وكان قسم شرطة الشرابية تلقي معلومات تفيد بقيام 3 أشخاص بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين وتبين أنهم 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية.
 

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم علي 200 كيس من  الآيس المخدر ومبلغ مالي و5 هواتف محمولة وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بهدف الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة الأيس المخدر منطقة الشرابية النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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