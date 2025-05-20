65 دولة تشارك في احتفالية "شاي وكاريكاتير" بمكتبة مصر العامة

تستضيف مكتبة مصر العامة الرئيسية بالجيزة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشاي، احتفالية ثقافية وفنية فريدة بعنوان "شاي وكاريكاتير"، وذلك غدا الأربعاء الموافق 21 مايو الجاري، في تمام الرابعة 4 عصرًا.

تشهد الاحتفالية حضور السفير سوشيل كومار لامسال سفير دولة نيبال لدى مصر، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، إلى جانب نخبة من فناني الكاريكاتير، والصحفيين، والإعلاميين، والجمهور.



وفي هذا السياق، أوضح الفنان فوزي مرسي، صاحب فكرة الاحتفالية، أن هذه الفعالية تعد الأولى من نوعها التي تحتفي بثقافة الشاي من خلال فن الكاريكاتير، مؤكدًا أن الشاي ليس مجرد مشروب، بل هو طقس يومي يحمل رسائل ود ومحبة، ولغة عالمية توحد الشعوب.

وأضاف مرسي، أن الاحتفالية تسلط الضوء على ثقافة الشاي النيبالية العريقة، حيث يتحول كوب الشاي إلى جسر للتواصل بين الناس سواء في البيوت أو الممرات الجبلية.

يتضمن برنامج الاحتفالية افتتاح معرض كاريكاتير يضم 65 عملًا فنيًا، لنحو 60 فنانًا، يمثلون 25 دولة عربية، وأجنبية، يقدمون من خلاله رؤى فنية ساخرة ومبهجة حول ثقافة الشاي، ويمنحون الحضور فرصة الاستمتاع بفن بصري مفعم بنكهات الشعوب وتقاليدها المتنوعة.

يعقب افتتاح المعرض، إقامة ندوة بعنوان "عبق الشاي النيبالي"، ويتضمن برنامج الندوة كلمة السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وكلمة السفير سوشيل كومار لامسال سفير دولة نيبال لدى مصر، ثم عرض عن الشاي النيبالي يقدمه ماداب راج السكرتير الثالث لسفارة نيبال لدى مصر.

وتُختتم الاحتفالية بجلسة لتذوق الشاي النيبالي الأصيل، الذي يحمل في رشفاته نسمات من تراث نيبال العريق، ليكون مسك الختام لتجربة ثقافية فريدة تذوب فيها النكهات مع الفنون.

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