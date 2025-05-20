مدبولي يفتتح مصنع "سوميتومو" لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات في العاشر من رمضان

يفتتح، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش. م. م."، وهي إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وإيرينج سيستمز يوروب"، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، وهي واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم واليابان، وعقب ذلك يقوم بجولة تفقدية للمصنع الجديد للتعرف على مراحل التصنيع التي تتم داخله، وحجم إنتاجه وأنشطته المختلفة.



ويرافق رئيس مجلس الوزراء اليوم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

رئيس الوزراء فى العاشر من رمضان لافتتاح المصنع الجديد لـ"سوميتومو" العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات



كما يشارك في فعاليات الافتتاح كل من: السفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى القاهرة، وروشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية، وديفيد والي، رئيس شركة سوميتومو أوروبا ورئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو مصر، وراشمي شاه، (شركة تويوتا العالمية)، ومحمد همام، نائب العضو المنتدب لشركة " "سوميتومو إيجيبت".



وعقب وصوله، أكد رئيس مجلس الوزراء على ما يحظى به قطاع الصناعة في مصر من اهتمام كبير من جانب الدولة، بتوجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجانب الجهود الحكومية المتواصلة؛ من أجل إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات وإزالة أي تحديات من الممكن أن تواجهه دعمًا وجذبًا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، الذي يأتي كأحد ركائز تحقيق التنمية المتكاملة، فضلا عن دوره في الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية المرجوة.

الاهتمام بمختلف عمليات توطين الصناعة ونقل أحدث التكنولوجيات الفنية إلى مصر

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام بمختلف عمليات توطين الصناعة ونقل أحدث التكنولوجيات الفنية إلى مصر في العديد من المجالات التصنيعية، وذلك بما يسهم في اتاحة المزيد من التنافسية للمنتجات المحلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري.

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