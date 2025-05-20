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عمل المنوفية تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمشاركة 30 منشأة صناعية

عمل المنوفية تنظم
عمل المنوفية تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية العمل بالمنوفية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ملتقى تحت عنوان "السلامة.. وقاية وأمان"، وذلك بمقر إحدى شركات المنطقة الصناعية بقويسنا،بمشاركة من 156 عامل وعاملة من  30 منشأة صناعية بالمحافظة.

 

شارك في الملتقى الدكتور محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وعماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية، ومحمد هيبة مدير نشاط السلامة والصحة المهنية بالشركة المستضيفة للملتقى، والمهندس محمد عبد الله مدير إدارة السلامة بالمديرية، ود. ولاء عبد الرازق  مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية.

 

وشهد الملتقى محاضرات  ونقاشات بشأن ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأثيرها على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج،ورصد مميزات قانون العمل الجديد، والإسعافات الأولية في بيئة العمل.


عقد هذا الملتقى بتوجيه من محمد جبران وزير العمل، وتنفيذ خطة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقيادة المستشار  خالد عبد الله عبد القادر، بنشر مفاهيم وتعليمات السلامة والصحة المهنية.

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