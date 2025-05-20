الثلاثاء 20 مايو 2025
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أخبار مصر

"عمل المنيا" تستعرض جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية

مؤتمر لمواجهة الهجرة
مؤتمر لمواجهة الهجرة غير الشرعية

 استعرضت الدكتورة ماجدة صلاح مديرة مديرية العمل بمحافظة المنيا، جهود الوزارة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع كافة شركاء العمل في الداخل والخارج، ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير بدائل آمنة للشباب.

 جاء ذلك خلال الفعاليات التي نظمتها المحافظة بقاعة اللواء حسن حميدة،بديوان عام المحافظة، وبقيادة المحافظ اللواء عماد كدواني، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر برئاسة د. نائلة جبر.

 

منظومة التدريب المهني

 وأكدت “صلاح” على التطوير المستمر في منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة في كافة المحافظات، بهدف تأهيل الشباب، وتنمية المهارات لسد احتياجات سوق العمل في الخارج، وبشكل شرعي، مشيرة إلى فرص العمل التي توفرها الوزارة، بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج،   ودور "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" التابعة للوزارة في التوعية بالحقوق والواجبات.

 

دمج ذوي الهمم في سوق العمل

 وتطرقت إلى جهود الوزارة ومديرياتها في تنظيم ملتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجا منها العمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، وتمكين المرأة اقتصاديا، وتدريبها، وتوفير فرص عمل لائقة لها.

 

وأشارت إلى بروتوكولات التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، خاصة في ملفات "التدريب من أجل التشغيل "، والتأكد من امتلاك الكوادر المصرية المؤهلات والتدريبات اللازمة قبل السفر للحفاظ على حقوقها واستدامتها. 

 

ولفتت إلى  دور  مديرية عمل المنيا في كل هذه المجالات من أجل توفير فرص عمل وتدريب شباب المحافظة كواحدة من أبرز الآليات لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

 

وفي ختام العرض، أشاد محافظ المنيا، ورئيسة اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بجهود  وزارة العمل المستمرة في هذا المجال.

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