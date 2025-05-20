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حوادث

التحقيقات: أنبوبة بوتاجاز وراء حريق شقة في السلام

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

 كشفت تحقيقات نيابة السلام حول حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في أحد العقارات بمدينة السلام، أن تسرب غاز من أنبوبة البوتاجاز وراء الحريق.

وانتدبت النيابة المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

حريق شقة بالسلام

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات .


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام السلام مدينة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة السلام النيابة العامة

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