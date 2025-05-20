أعلنت وزارة الصحة إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٢٠ و٢١ مايو ٢٠٢٥ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.



كانت نظمت وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية مجانية متخصصة في طب الأسنان للأطفال بمحافظة مطروح، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير الرعاية الصحية في المناطق النائية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان لـ 193 طفل، لافتًا أن الخدمات المقدمة، شملت إجراء حشو زجاجي لـ 20 طفل وحشو عصب لـ 4 أطفال، بالإضافة إلى 4 حالات كحت جير و21 حالة خلع.



ومن جانبه أشار الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية والمشرف على قطاع الطب العلاجي، إلى أنه تم عقد 4 ندوات تثقيفية لرفع الوعي الصحي للأهالي والأطفال بطرق الوقاية من أمراض الأسنان واللثة، حيث تم توعية 150 مواطن، مؤكدًا أن الوزارة تواصل جهودها لدعم صحة الفم والأسنان باعتبارها جزءًا أساسيًا من الصحة العامة.



وأشار الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية إلى تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لطب الأسنان للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة مطروح لمتابعة سير العمل والوقوف على معوقات آداء الخدمة الطبية للمواطنين.



وتابع عبدالحكيم أنه تم التوجيه بزيادة عدد ندوات التثقيف الصحي لرفع وعي المواطنين تجاه أهمية خدمات وتدخلات طب الأسنان، مشددًا بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق معايير مكافحة العدوى داخل جميع المنشآت الصحية بما يضمن تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.

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