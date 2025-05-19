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رياضة

غزل المحلة يخوض مرانه الأول تحت قيادة محمد عودة (صور)

محمد عودة، فيتو
محمد عودة، فيتو

الدوري المصري، خاض فريق غزل المحلة اليوم الإثنين مرانه الأول تحت قيادة مديره الفني محمد عودة استعدادًا لمواجهة نظيره الإسماعيلي في الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتولى عودة مهمة تدريب زعيم الفلاحين خلفًا لـ بابا فاسيليو الذي تمت اقالته عقب خسارة الفريق من الجونة برباعية.

محمد عودة مديرًا فنيًّا لغزل المحلة

 نجح مسؤولو نادي غزل المحلة في التعاقد مع محمد عودة لتولي قيادة الفريق خلفا للمدرب القبرصي بابا فاسيليو، الذي تم توجيه الشكر له عقب الخسارة من الجونة بأربع أهداف في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يقود محمد عودة مران الفريق غدا الأحد، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، توجيه الشكر للمدير الفني بابا فاسيليو وجهازه الفني المعاون على ما قدموه خلال الفترة التي قضوها داخل النادي، متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.

منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لمجموعة الهبوط

واكتسح فريق الجونة نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لمجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد المحلة.

وتقدم مروان محسن لصالح فريق الجونة في الدقيقة 9 من ركلة جزاء، وجاء هدف الجونة الثاني عن طريق محمد عماد في الدقيقة 45+10.

وتلقى موري توريه لاعب المحلة بطاقة حمراء في الدقيقة 41 بعد الحصول على بطاقتي صفراوين. 

وفي الشوط الثاني أضاف علي الزهدي الهدف الثالث في الدقيقة 58، وجاء الهدف الرابع عن طريق أوجو صامويل في الدقيقة 72. 

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محمد عودة الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري الاسماعيلي

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