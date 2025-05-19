الإثنين 19 مايو 2025
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خارج الحدود

أكسيوس: مغادرة أول طائرة أمريكية تقل مهاجرين غير نظاميين

مهاجرين
مهاجرين

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن أول طائرة ضمن برنامج الترحيل الطوعي مقابل المال، الذي أطلقته السلطات الأمريكية مؤخرًا، قد غادرت الولايات المتحدة وعلى متنها 65 مهاجرًا غير نظامي.

وأوضح التقرير أن الطائرة انطلقت من مطار هيوستن بولاية تكساس، وتضم مهاجرين من هندوراس وكولومبيا، في إطار مبادرة تهدف لتقليل أعداد المهاجرين على الحدود مقابل تقديم حوافز مالية للراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم.

 

ترحيل مهاجرين


قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن ترحيل أعداد كبيرة من غير المواطنين من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة - وخاصة إلى دول أخرى غير دولهم الأصلية - يثير عددا من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفقا لبيانات رسمية أمريكية، تم ترحيل 142 ألف شخص من الولايات المتحدة في الفترة بين 20 يناير و29 أبريل.

ولا يزال مصير وأماكن وجود ما لا يقل عن 245 فنزويليا ونحو 30 سلفادوريا تم ترحيلهم إلى السلفادور غير واضح، وفقا لبيان صادر عن المفوض السامي.

وأوضح فولكر تورك أن العديد من هؤلاء جرى ترحيلهم بموجب "قانون الأعداء الأجانب" بوصفهم أعضاء يزعم انتماؤهم لجماعات إجرامية محددة. وبحسب التقارير، فقد تم احتجازهم في "مركز حبس الإرهاب" ذي الحراسة المشددة في السلفادور – "وهو مرفق يُعامل فيه المعتقلون بقسوة خاصة – دون الحصول على مساعدة قانونية أو الاتصال بأقاربهم، أو أي اتصال آخر بالعالم الخارجي".

وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن لديه معلومات من أفراد عائلات ومحامين، بشأن أكثر من 100 فنزويلي يُعتقد أنهم محتجزون في "مركز حبس الإرهاب".

وتشير هذه التقارير إلى أن العديد من المعتقلين لم يتم إبلاغهم بنية الحكومة الأمريكية بترحيلهم ليتم احتجازهم في بلد ثالث، وأن العديد منهم لم يتمكنوا من الحصول على محام وأنهم لم يتمكنوا فعليا من الطعن في قانونية ترحيلهم قبل نقلهم جوا من الولايات المتحدة.

وقال فولكر تورك: "يثير هذا الوضع مخاوف جدية بشأن مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية بموجب القانون الأمريكي والدولي على حد سواء - الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، والحماية من الاحتجاز التعسفي، والمساواة أمام القانون، والحماية من التعرض للتعذيب أو غيره من الأضرار التي لا يمكن إصلاحها في دول أخرى، والحق في سبيل انتصاف فعال".

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