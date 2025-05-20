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اقتصاد

18.3 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

البورصة،فيتو
البورصة،فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين، نحو 18.3 مليار جنيه  في حين بلغت كمية التداول نحو 2.696 مليون ورقة منفذة على 92 ألف عملية.

 وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 4.837 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

 هذا وقد استحوذت الأسهم على 17.21 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 82.79 % خلال الجلسة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30”

 وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 31355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 39067 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 14051 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 9259 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 12556 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3221 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.242 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 31713 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 39476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 14210 نقاط.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12659 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة.

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