محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي أرني سلوت مدرب فريق ليفربول عن تشكيل فريقه في مواجهة مضيفه برايتون، على ملعب فالمر، مساء اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تشكيل ليفربول أمام برايتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، جاريل كوانساه، إبراهيما كوناتي، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان خرافينبيرخ، دومينيك سوبوسلاي، فيدريكو كييزا، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي خاكبو.

تشكيل برايتون ضد ليفربول

حراسة المرمى: بارت فيربوجين.

خط الدفاع: يان باول فان هيكي، آدم وبستر، بيرفس إستوبينان.

خط الوسط: كارلوس باليبا، ياسين العياري، ماتس فيفر، سيمون إدينجرا.

خط الهجوم: براجان جرودا، يانكوبا مينته، داني ويلبيك.

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