أسماء الفائزين بمسابقة الشعر البدوي في مصر

أعلن المجلس الأعلى للثقافة أسماء الفائزين في مسابقة "الشعر البدوي في مصر"، التي نظمتها لجنة التراث الثقافي غير المادي "الفنون الشعبية" بالتعاون مع لجنة الشعر.

مسابقة الشعر البدوي في مصر

وتضمنت المسابقة ثلاثة فروع على النحو التالي:

أولًا: فرع الراوي الهاوي.

ثانيًا: فرع التأليف في الشعر البدوي لأفضل ديوان شعري بدوي.

ثالثًا: فرع تشجيع الناشئة من مبدعي الشعر البدوي وحفظته (أقل من ١٧ عاما).

وقد جاءت نتيجة المسابقة على النحو التالي:

فرع الراوي الهاوي

-المركز الأول: عطا الله عيد ذيبان إبراهيم (عطا الله الجداوي) بجائزة قيمتها ٨٠٠٠ جنيه.

-المركز الثاني: أيمن عبد العظيم عبد الفضيل حمد (أيمن عبد العظيم رحيم) بجائزة قيمتها ٦٠٠٠ جنيه.

-المركز الثالث بجائزة قيمتها ٥٠٠٠ جنيه مناصفة بين كل من:

محمد محمد عثمان عبد الله سعود الطحاوي.. وياسين ميمون أحمد عبد الهادي.

فرع التأليف في الشعر البدوي لأفضل ديوان شعري بدوي

-المركز الأول: عياد عبد الرازق عياد حميدة* (عياد الحجل) - عن ديوان " نجع ومراح" بجائزة قيمتها ٨٠٠٠ جنيه.

-المركز الثاني بجائزة قيمتها ٦٠٠٠ جنيه؛ ومنحت مناصفة بين كل من:

إبراهيم ضيف الله سليمان سليم (إبراهيم أبو فايد السواركة) - عن ديوان "قطوف السحاب". (و) علي محمد أحمد سلامة الرشيدي* (علي سلامة الرشيدي) - عن ديوان "قناص الهوى"

-المركز الثالث بجائزة قيمتها ٥٠٠٠ جنيه ومنحت مناصفة بين كل من:

-صالح محمد سالم مسعود (صالح الشراري) - عن مجموعة قصائد بدوية. (و) عبد الله صالح عبيد مصري (عبد الله بو شعيب السمالوسي) - عن ديوان "أطرافك لم".

فرع تشجيع الناشئة من مبدعي الشعر

البدوي وحفظته (أقل من ١٧ عاما):

-حجبت الجائزة.

وضمت لجنة التحكيم عددًا من المتخصصين في موضوع المسابقة على النحو التالي؛د.خالد أبو الليل، حمد خالد شعيب، مسعود شومان، عبد الستار سليم أبو الفتوح البرعصي.

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