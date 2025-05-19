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جامعة الإسكندرية الأولى على الجامعات المصرية بمسابقة التميز في الشهادات التدريبية

الاسكندريه
الاسكندريه

فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول فى مسابقة التميز في الشهادات التدريبية (Micro-certification Excellence Awards)- فئة الجامعات، وأعلن ذلك على هامش المؤتمر الدولي الثالث عشر لجامعة عين شمس، وفى إطار أعمال المؤتمر العلمي الثالث "ممارسات جودة التعليم: مسارات مبتكرة نحو التميز".

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 وقدمت الدكتورة منى عبد العال الزاهري، مدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد، نتيجة المسابقة التى تهدف إلى تعزيز مهارات التدريس الرقمى لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعات المصرية.

وتسلمت الجائزة ممثلًا عن جامعة الإسكندرية الدكتورة غادة الخياط، المدير التنفيذي لوحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بالجامعة، حيث كان المركز قد قام بتوجيه الأساتذة نحو الالتحاق بالدورات التدريبية الرقمية على منصة IIOE والانتهاء منها، وذلك ضمن خطته التدريبية لهذا العام، وحققت جامعة الإسكندرية تقدمًا ملحوظًا في رفع القدرات من خلال تلك المنصة.

 

 كما شارك مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد فى المؤتمر،  من خلال جلسة بعنوان: خارطة طريق لحوكمة الذكاء الإصطناعى فى الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة تأتى ضمن مبادرة المركز المصرى للمعهد الدولي للتعليم عن بعد (IIOE Egypt) بالشراكة مع المركز الدولي للإبتكار في التعليم العالي تحت رعاية اليونسكو (UNESCO-ICHEI)، والتى توفر دورات مجانية عبر منصتها الإلكترونية في أحدث مجالات التعليم الرقمى.

وحرصت المسابقة على تكريم المتميزين في ثلاث فئات رئيسية:

- فئة الجامعات: وخصصت للجامعة ذات أعلى مشاركة في الدورات التدريبية 

فئة أعضاء هيئة التدريس: عضو هيئة التدريس الذي يظهر أداءً متميزًا في الاستفادة من برنامج IIOE Micro-certification، من خلال الحصول على أكبر عدد من شهادات إتمام الدورات

- فئة الطلاب: الطالب الذي يظهر أداءً متميزًا في الاستفادة من برنامج IIOE Micro-certification، من خلال الحصول على أكبر عدد من شهادات إتمام الدورات.

 وقام بتسليم الجوائز للفائزين كل من أ.د شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، والسيد Pan Feng نائب مدير المركز الدولي لابتكار التعليم العالي تحت رعاية اليونسكو (UNESCO-ICHE)، أ.د. منى عبد العال الزهري مدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد IIOE Egypt على مستوى الجامعات.

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جامعه الإسكندرية الدكتورة منى عبد العال الاسكندرية الدكتورة غادة الخياط

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