فوز توجيه التربية المسرحية في قنا بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الاثنين، فوز توجيه التربية المسرحية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة العروض المنهجية " للمرحلة الابتدائية"، حيث شارك في منافسات المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية طلاب مدارس قنا الابتدائية المشتركة، والسادات الابتدائية المشتركة التابعتين لإدارة قنا التعليمية، ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة نجع حمادى التعليمية.

كما حصد توجيه التربية المسرحية المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة "التربية الخاصة " للعام 2024م- 2025 بمشاركة من مدارس التربية الفكرية، معهد النور للمكفوفين، والأمل للصم وضعاف السمع بنين بادارة قنا التعليمية.



ومن جانبه هنأ هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، المدارس الفائزة.

كما قدم خالص التهاني لجميع فريق العمل المشاركين بالفوز وللجهد المتميز المبذول لتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية تحت إشراف سومية عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، وتنفيذ حنان سليمان موجه عام التربية المسرحية بالمديرية .

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مدارس التربية الخاصة تشهد تطورًا كبيرًا وخدمات متميزة ورعاية كبيرة يتم تقديمها لأبنائنا الطلاب من أبناء تلك المدارس، والمشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحت رعاية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لأبنائنا ذوي الهمم والعمل على توفير كافة المقومات والخدمات اللازمة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم بشكل جيد.

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