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محافظات

بـ 42.2 مليون يورو، استثمارات لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي بقنا

قنا، فيتو
قنا، فيتو

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وفدًا رفيع المستوى من بنك التنمية الألماني (KfW)، ضمّ المهندس بابلو ماريني، المستشار الهندسي للبنك، والمهندس ماجد رضا، نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة CES، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2) الممول من عدد من شركاء التنمية الأوروبيين.

جاء اللقاء بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والفنية المعنية بالمشروعات.

تأثير تلوث مياه الصرف الصحي على الموارد المائية

وخلال اللقاء، أكد محافظ قنا أن البرنامج يُعد من أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية، ويستهدف تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات قنا، سوهاج، أسيوط، والمنيا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وحماية البيئة من خلال تقليل تأثير تلوث مياه الصرف الصحي على الموارد المائية.

وأوضح "عبدالحليم" أن نصيب محافظة قنا من استثمارات البرنامج يبلغ 42.2 مليون يورو، يتم من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، تشمل مشروعات صرف صحي بنسبة 68%، ومشروعات مياه شرب بنسبة 32%، بتمويل مشترك من بنك التنمية الألماني (KfW)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، الاتحاد الأوروبي (EU)، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية (SECO)، إلى جانب مساهمة الحكومة المصرية.

واستعرض المحافظ والوفد موقف المشروعات الجارية، حيث يجري تنفيذ محطة معالجة صرف صحي بكرم عمران، وتم استلام الموقع في 29 أكتوبر الماضي، كما تم الانتهاء من كراسة الشروط الخاصة بمحطة رفع كرم عمران وشبكات الصرف الخاصة بها، كما شملت قائمة المشروعات الجاري العمل عليها محطة رفع أبنود (مرحلة التصميم)، ومحطات رفع الأشراف الشرقية، الأشراف الغربية، الأشراف القبلية، الأشراف العسلية، بير عنبر، وكلاحين أبنود.

وفي قطاع مياه الشرب، سوف يتم تنفيذ توسعات بمحطة مياه نجع حمادي، والتي تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط الخاصة بها.

تحسين البنية التحتية للمياه والصرف

من جانبه، أكد المهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الشركة تضع على رأس أولوياتها تحسين البنية التحتية للمياه والصرف، وتوسيع نطاق الخدمة لتغطية أكبر عدد من القرى والمناطق المحرومة، مشيدًا بالدعم الفني والمالي الذي يقدمه بنك KfW وشركاؤه، والذي يسهم في تنفيذ مشروعات نوعية تحدث فرقا ملموسا في حياة المواطنين.

بدوره، أعرب المهندس بابلو ماريني عن تقدير بنك KfW للتعاون المثمر مع محافظة قنا، مؤكدًا أن البنك ملتزم بدعم المشروعات التنموية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، وخصوصًا في مجالات البنية التحتية الأساسية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر لضمان تحقيق أهداف البرنامج في الوقت المحدد.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة لتحديد أولويات التنفيذ، واستكمال الدراسات الفنية والتمويلية للمشروعات، كما شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال، ومواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمحافظات صعيد مصر.

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