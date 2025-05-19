المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية لـ فيتو: جهود متكاملة لدعم الفلاح وتطوير القطاع الزراعي

تُعد الشركة المصرية للتنمية الريفية، المملوكة بالكامل للبنك الزراعي المصري، ذراعًا تسويقيًة هامة للبنك، حيث أُنشئت عام 2006 بهدف دعم المزارعين في مختلف محافظات الجمهورية، وشهدت تطورات ملحوظة مكنتها من المساهمة بفعالية في خطة الدولة لدعم وتطوير القطاع الزراعي وتحسين معدلات أدائه، وذلك وفقًا لما صرح به منتصر الإبجيجي، المدير التنفيذي للشركة.

شراكات استراتيجية لخدمة المزارع

وأوضح الإبجيجي أنه تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين الشركة والبنك الزراعي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

بموجب هذا البروتوكول، تتولى الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية مسؤولية تسويق وتوزيع كافة المنتجات الزراعية والآلات التي تنتجها أو تستوردها الهيئة القومية للإنتاج الحربي عبر منافذها المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الشركة الموزع الحصري لجرارات "بيلا روس".

توفير الأسمدة والميكنة الزراعية الحديثة

في إطار مكافحة السوق السوداء وتوفير المستلزمات الزراعية، كُلفت الشركة من قبل وزارة الزراعة بتوزيع 10% من حصة الأسمدة المدعمة، أي حوالي 20 ألف طن شهريًا، للمزارعين المستحقين.

ولا يقتصر دور الشركة على تسويق الجرارات، بل يمتد ليشمل توفير كافة أجهزة الميكنة الزراعية مثل ماكينات الري "الدويتس" بمختلف قدراتها، وأجهزة الطاقة الشمسية، والحصادات، وآلات الري المحوري. وتُقدم هذه المعدات للمزارعين نقدًا أو بالتقسيط بفائدة 5%، مع تسهيل إجراءات الشراء بالتقسيط عبر البنك الزراعي المصري.

تيسيرات وخدمات لتشجيع المزارعين

تقدم الشركة حزمة من التيسيرات لتشجيع المزارعين، منها تسهيل الحصول على قروض بفائدة منخفضة لشراء جرارات الهيئة القومية للإنتاج الحربي. كما تتحمل الشركة قيمة ترخيص الجرار بالمرور لمدة ثلاث سنوات، مما يوفر على المزارع حوالي 50 ألف جنيه.

التزام بتوجيهات القيادة السياسية

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء الدين فاروق، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة دعم الفلاحين وتيسير حصولهم على الخدمات ومستلزمات الإنتاج، والتواصل المستمر معهم لحل مشاكلهم.

وأكد الإبجيجي أن الفلاح المصري هو عصب الإنتاج والركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي. ولتسهيل الوصول إلى خدماتها، تمتلك الشركة 62 منفذًا منتشرًا في مختلف محافظات الجمهورية.

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