وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سبل التعاون المشترك

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم مع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية اللقاء تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص التهنئة إلى المهندس حاتم نبيل بمناسبة تعيينه رئيسًا للجهاز المركزي، معربة عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح له خلال الفترة القادمة.

كما أشاد المهندس حاتم نبيل بالطفرة النوعية التى شهدتها وزارة التنمية المحلية منذ تولي الدكتورة منال عوض للمسئولية والتحسن الملحوظ فى الملفات الحيوية من عمل الوزارة على أرض المحافظات.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من ملفات التعاون بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى رأسها تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية لدواوين عموم المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى وبرامج بناء القدرات للعاملين والدعم الفنى طبقًا لبطاقات الوصف الوظيفى لتحقيق رؤية وأهداف الوزارة والمحافظات فى عملية التنمية الشاملة بما يساهم فى تحسين تقديم الخدمات للمواطنين من أبناء محافظات الجمهورية.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض الجهود التى يقوم بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال مركز تقييم القدرات والمسابقات الالكتروني بالجهاز المركزي فى إجراء الاختبارات للمتقدمين لمسابقات وزارة التنمية المحلية لبعض الوظائف القيادية الشاغرة سواء على مستوى الديوان العام للوزارة أو دواوين عموم المحافظات بما يساهم فى تلبية الاحتياجات المطلوبة والارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق المستهدف للوزارة والمحافظات.

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