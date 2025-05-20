خبير يكشف ماذا يقول القانون الدولي في استخدام إسرائيل للروبوتات المفخخة ضد الفلسطينيين

قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي، إن استخدام إسرائيل للروبوتات القاتلة في قطاع غزة يثير مخاوف قانونية وأخلاقية عميقة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن هذه الأسلحة ذاتية التشغيل، وقادرة على تحديد الأهداف والانخراط فيها دون تدخل بشري مباشر، لكنها تهدد بتقويض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها قانون النزاعات المسلحة.

التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والأهداف العسكرية

وأكد سلامة أن نشر الروبوتات القاتلة يثير تساؤلات جدية حول مبدأ التمييز، الذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والأهداف العسكرية.

وتابع:" كيف يمكن لآلة أن تقوم بتقييم دقيق للوضع واتخاذ قرارات تمييز معقدة تتطلب فهمًا للسياق الإنساني والنوايا؟ أن إسناد قرارات الحياة والموت إلى الآلات يزيد بشكل كبير من خطر الهجمات العشوائية التي قد تسفر عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني".

انتهاك لمبدأالتناسب

واستطرد:" يواجه مبدأ التناسب تحديات مماثلة. ما من شك يتطلب هذا المبدأ أن يكون الضرر العرضي المتوقع على المدنيين والممتلكات المدنية غير مفرط مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من الهجوم. هل يمكن للروبوتات القاتلة إجراء مثل هذا التقييم المعقد والمتوازن؟ في بيئة النزاع المسلح الحامي الوطيس، وفي بيئة حصرية كثيفة السكان مثل الحالة في غزة؟ هناك خطر حقيقي من أن تؤدي الخوارزميات غير المرنة إلى تقديرات خاطئة للضرر المحتمل، مما يؤدي إلى انتهاكات لمبدأ التناسب.

يفرض القانون الدولي الإنساني التزامًا باتخاذ الاحتياطات قبل الهجوم لتقليل الضرربالمدنيين

واضاف يفرض القانون الدولي الإنساني التزامًا باتخاذ الاحتياطات قبل الهجوم لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، ويشمل ذلك جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، وتقييم الأهداف المحتملة، واختيار الأسلحة ووسائل الهجوم التي تقلل من المخاطر على المدنيين.

وكشف أن السياق الأوسع للنزاع في غزة، بما في ذلك الاتهامات المتزايدة بالعنصرية الإسرائيلية الممنهجة تجاه الفلسطينيين، يزيد من حدة هذه المخاوف إذا كانت القرارات المتعلقة بالاستهداف تتأثر بتحيزات عنصرية، سواء كانت واعية أو غير واعية، فإن إسناد هذه القرارات إلى الآلات قد يؤدي إلى تفاقم هذه التحيزات وتوسيع نطاقها بطرق يصعب تتبعها أو مساءلتها.

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