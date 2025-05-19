الإثنين 19 مايو 2025
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سياسة

خالد عبد العزيز يستقبل وفد وزارة الإعلام الكويتية

رئيس الأعلى للإعلام
رئيس الأعلى للإعلام يتلقي وفد وزارة الإعلام الكويتية

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد وزارة الإعلام الكويتية، الذي ضم عادل المشعان، وكيل الوزارة للإعلام الخارجي، وعواد الفكر، مدير إدارة إعلام الدول العربية.


تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين، كما تم تبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الإعلام العربي في ظل ما يمر به العالم، وكذلك لمواجهة الثورة التكنولوجية الكبيرة وخاصة الذكاء الاصطناعي.

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