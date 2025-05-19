6 مدارس رسمية للغات تدخل الخدمة بالإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الإثنين،عن بدء تشغيل ست مدارس رسمية لغات متميزة بالإسكندرية في سابقة هي الأولى من نوعها مطلع العام الدراسي المقبل 2025 / 2026 في (6) إدارات تعليمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة أفضل ومراعاة البعد الجغرافي بجميع مناطق المحافظة

،وأوضح مدير المديرية أن المدارس هي (مدرسة محمود عباس العتي الجديدة بإدارة منتزه ثان، ومدرسة الجمهورية الجديدة بإدارة شرق، ومدرسة الرأس السوداء الرسمية لغات بإدارة منتزه أول، ومدرسة مجمع الشهداء الرسمي لغات بإدارة الجمرك، ومدرسة مجمع أرض الدخيلة بإدارة العجمي، ومدرسة حسن عباس حلمي الرسمية لغات بإدارة برج العرب.

وأكد أبوزيد أن المدارس الرسمية المتميزة لغات هي مدارس رسمية مصرية (تجريبية سابقًا) تقدم تعليمًا مميزًا يختلف عن المدارس الرسمية العامة، وتهدف هذه المدارس إلى تطوير مهارات الطلاب بشكل أكبر، مع التركيز على اللغات الأجنبية،

واوضح انها تقدم نموذجًا تعليميًّا متميزًا، فهي تهتم بشكل أكبر بتنمية مهارات الطلاب وتوفير بيئة تعليمية أكثر تفاعلية، وتولي المدارس المتميزة اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة والفعاليات التي تساهم في تطوير الطلاب بشكل شامل، وتهتم اهتمامًا أكبر باللغات الأجنبية حيث تقدم هذه المدارس دروسًا متخصصة في اللغات الأجنبية، مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية والإيطالية والإسبانية، وكذلك توفير بيئة أكثر استقرارًا حيث تتميز المدارس المتميزة بتطبيق نظام تعليمي أكثر استقرارًا، مع تركيز أكبر على تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم للنجاح في المستقبل.

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