حورية فرغلى: البعض يحاول تشويه صورتي.. وكل يوم أصحى على أخبار وفاتى أو زواجي.. وأحلم بعمل يبقى فى ذاكرة الناس ( حوار )

>> «بنات همام» يطرح رؤية مختلفة عن «ريا وسكينة» وأتمنى أن يحقق نفس النجاح والتأثير

>> أداء النجمة عبلة كامل فى المسلسل كان مذهلا وجسدت شخصية ريا بطريقة طبيعية جدًا

>> لا أقارن نفسى بأى فنانة قدمت ريا وسكينة لأن كل واحدة لها طريقتها وأسلوبها الخاص

>> أجريت جراحة تجميل في أنفي مؤخرا.. وأجري هذه العملية كل 3 سنوات

>> عندى أكثر من مشروع فنى منهم عمل سينمائى مع الفنانة إلهام شاهين

فتحت الفنانة حورية فرغلي قلبها للحديث عن كواليس مسلسل «بنات همام» الذى شاركت فيه إلى جانب الفنانة وفاء عامر، حيث كشفت عن حجم التحديات التى واجهتها،

خاصة أن العمل يقدم معالجة درامية جديدة لقصة ريا وسكينة، التى سبق تقديمها من خلال أعمال شهيرة لنجوم كبار، مثل عبلة كامل وسمية الخشاب، بالإضافة إلى المسرحية الكلاسيكية التى قدمتها الراحلتان شادية وسهير البابلي.

وأكدت حورية في حوار لـ "فيتو" أن تقديم شخصية «سكينة» فى ظل هذه الأسماء اللامعة كان تحديًا كبيرًا، لكنها قررت خوضه بطريقتها الخاصة، رافضة عقد أى مقارنات بينها وبين من سبقنها، مشددة على أن لكل فنانة طريقتها الخاصة وبصمتها التى لا يمكن تكرارها.



وإلى تفاصيل الحوار:

*بداية، كيف كانت ردود الأفعال حول مسلسل «بنات همام» الذى يتناول قصة ريا وسكينة؟

ردود الأفعال كانت كثيرة ومميزة، خاصة من جمهور «بنات همام» الذى يتميز بكونه جمهورًا شغوفًا بالتفاصيل، ويهتم بمعرفة كل جديد عن حياة ريا وسكينة وظروفهما،

وقد تلقيت تفاعلات متعددة حول الشخصية التى قدمتها، تحديدًا شخصية سكينة، لأن التحدى كان كبيرًا منذ البداية فى تقديم عمل جديد عن قصة تناولتها أعمال كثيرة قبله، وكان علينا أن نقدمها بشكل مختلف ومقنع للجمهور.

*هل كان هناك تخوف من تقديم مثل هذا العمل؟

بالفعل، كان هناك تخوف كبير قبل بدء تصوير المسلسل، لأننا ندرك تمامًا أن قصة «ريا وسكينة» سبق تقديمها فى أعمال كثيرة ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، وكلها تركت بصمة قوية فى أذهان الجمهور

لذلك حرصنا على دراسة كل جوانب القصة بشكل دقيق، وراجعنا كل ما تم تقديمه من قبل، حتى لا نقع فى التكرار أو نقارن بأنفسنا مع من سبقونا.

*بعد تقديمك لمسلسل «بنات همام»، ما هو أصعب ما وجدته فى قصة ريا وسكينة؟

أصعب ما فى القصة هو طبيعة شخصيات ريا وسكينة نفسها، لأنهما كانا فعلًا منزوعى الرحمة، وليس فى قاموسهم شيئًا اسمه خوف، لا من ربنا ولا من الناس.

كان فيهم نوع غريب من التبلد، حتى علاقتهم ببعض كانت غريبة، تصرفاتهم كلها كانت خارجة عن المألوف، ولا يملكون أى مشاعر إنسانية.

*هل تتوقعين أن يُخلد مسلسل «بنات همام» فى التاريخ مثل مسلسل «ريا وسكينة»؟

أتمنى من قلبى أن يحقق مسلسل «بنات همام» نفس النجاح والتأثير الذى حققه مسلسل «ريا وسكينة»، وأن يُذكر فى التاريخ كعمل مهم ومميز.

وأنا كـحورية فرغلي، حلمى يكون لدى عمل يبقى فى ذاكرة الناس ويترك أثرا كبيرا فى الجمهور.

*كيف ترين المقارنة بينك وبين النجمات اللاتى قدمن شخصية «سكينة» من قبل؟

الحقيقة أن المقارنة ليست واردة بالنسبة لي، لأن كل فنانة قدمت شخصية «سكينة» بطريقتها وبأسلوبها الخاص.

لا أقارن نفسى بأى فنانة، لأن كل واحدة لها بصمتها ومكانها.

أقول برافو للنجمة عبلة كامل، أداؤها فى المسلسل كان مذهلا، حقيقى تجسدت الشخصية بطريقة طبيعية جدًا، وهذه أكتر حاجة أحببتها فيها، أن تظهر بشكل طبيعى ومن غير أى تصنّع، لدرجة إن فى مشاهد كتير لم تكن تضع روج أو مكياج أصلًا، وهذا جعل الشخصية واقعية جدًا.

سمية الخشاب قدمت أيضًا «سكينة» بطريقة قوية ومختلفة تمامًا، والمسلسل نجح بجدارة.

*المسلسل يُظهر ريا وسكينة كأنهما أبطال... هل أنتِ مقتنعة بذلك؟

بصراحة، أنا كـحورية فرغلى لست قادرة على تحديد إذا كانتا فعلًا بطلتين أم مجرد سفاحتين، لأن القصة فيها جانب إنسانى وفيها أيضا جرائم قتل وأذى واضح، وهذا أكيد ليس شيئا جيدا أو يُعتبر بطولة.

نحن نتكلم عن حدث كبير فى تاريخ الجريمة، لأن ريا وسكينة كانتا أول امرأتين يصدر بحقهما حكم بالإعدام ويتم تنفيذ الحكم فعليًا، وهذا وقتها كان غير معتاد نهائيًا، فالموضوع له أبعاد متعددة، لكن لاأستطيع القول إنهما أبطال لمجرد إنهم اتقدموا فى عمل درامي.

*وماذا عن أعمالك الفنية المقبلة؟

عندى أكثر من مشروع فنى فى الطريق، منهم عمل سينمائى جديد أشارك فيه مع الفنانة إلهام شاهين، ومن إخراج خالد الحجر، وسنبدأ تصويره قريبًا، لكن حتى الآن لم نستقر على الاسم النهائى للفيلم.

كما أستعد لمسلسل جديد بعنوان «سيما ماجي»، هشارك فيه مع الفنانة رانيا يوسف، وهو عمل مختلف ومميز.

وبداية الشهر المقبل، سوف أبدأ تصوير مسلسل جديد بعنوان «حكاوى المدينة»، من إخراج حسن السيد، وإن شاء الله الأعمال دى تلقى صدى كبير عند الجمهور.

*هل بالفعل أجريتِ عملية تجميل فى الأنف فى الفترة الأخيرة؟

نعم، أجريت عملية تجميل للأنف مؤخرًا، وهى عملية تركيب أنف سيليكون بديلة للأنف الطبيعي، العملية كانت مهمة جدًا بالنسبة لي، ولها تأثير كبير على نفسيتي.

يتم تكرار العملية كل ثلاث سنوات، وهى تساعدنى فى الحصول على نتيجة مرضية وطبيعية فى شكل الأنف.

*ماذا عن الشائعات التى تُطلق عليكِ دائمًا؟

بصراحة، أنا مش عارفة مين اللى دايمًا بيحاول تشويه صورتي، وده أكتر شيء بيستفزنى ويخلينى أستاء جدًا، كل يوم أصحى على أخبار كاذبة عن وفاتى أو عن إجرائى لعملية جراحية، أو حتى أخبار عن زواجي، هل كل ده من أجل المشاهدات فقط؟

رسالتى لكل من يُروج لهذه الشائعات هي: اتقوا الله، فكما تدين تدان.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



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