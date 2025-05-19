بالأسماء، السياحة والآثار تعلن نتيجة إضافة لغة للمرشدين

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن نتائج إضافة اللغة لأعضاء نقابة المرشدين السياحيين، والذي تحرص الوزارة على عقدها من وقت لآخر للقضاء على اللغات النادرة بين المرشدين السياحيين.

اختبارات إضافة لغة للمرشدين السياحيين

وكان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وافق على عقد امتحانات للراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي ممن يجيدون اللغات النادرة.

واعتمدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشئون شركات السياحة والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، نتيجة الامتحانات لهذا العام والتي عقدت بمعرفة عدد من أساتذة الجامعات المصرية والمتخصصين في مجال الإرشاد السياحي وكذا اللغات النادرة والتي شارك أيضًا فيها ممثلين من السفارات الأجنبية بمصر..



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