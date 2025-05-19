الإثنين 19 مايو 2025
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حوادث

النيابة تنتقل لمعاينة حريق مصنع أسمدة بالتبين

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتقلت نيابة مايو والتبين الجزئية إلى موقع حريق نشب داخل مصنع أسمدة بمنطقة التبين جنوب القاهرة. وعلى الفور، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث.

 ولم يتم التوصل إلى سبب الحريق حتى الآن.

ألسنة اللهب تخرج من المصنع

وقد أفادت غرفة عمليات النجدة برصد ألسنة اللهب تخرج من المصنع في التبين، مما استدعى تدخل رجال الحماية المدنية، الذين انتقلوا إلى الموقع مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء، تلتها سيارات أخرى. 

وجاري العمل على السيطرة على النيران.

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جنوب القاهرة غرفة عمليات النجدة نيابة مايو والتبين منطقة التبين الحماية المدنية

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