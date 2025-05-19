الإثنين 19 مايو 2025
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اقتصاد

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الإثنين 19 مايو 2025

سعر الكتكوت الأبيض
سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الإثنين، تباينًا ملحوظًا، مع انخفاض بعض أنواع الكتاكيت في بورصة الدواجن والشركات، كما استقرت أسعار البط. 

<strong>سعر البط اليوم</strong>
سعر البط اليوم

سعر الكتكوت الروس 

 وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

<strong>سعر الكتكوت الأبيض اليوم</strong>
سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

 و سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

<strong>سعر الكتكوت الأبيض اليوم</strong>
سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 30 إلى 38 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 20 و20.5 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

<strong>سعر الكتكوت الأبيض اليوم</strong>
سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13  إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7  جنيهات إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 13 جنيها إلى 14 جنيهًا.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 62 جنيهًا.
<strong>سعر الكتكوت الأبيض اليوم</strong>
سعر الكتكوت الأبيض اليوم

 أسعار الكتاكيت 

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 35 إلى 36 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 32.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 29  جنيهًا إلى 35 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 30 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 36 جنيهًا.
<strong>سعر البط اليوم</strong>
سعر البط اليوم

اسعار البط صغير العمر

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور فشهدت استقرارا، وجاءت كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 42 إلى 43 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى من 19 جنيها إلى 20 جنيها.
  3. تراوح سعر بط بغال محلي من 32 إلى 33 جنيهًا.

 

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