غزل المحلة يدرس مقترح إقامة فريق الكرة بالقاهرة في الموسم الجديد

الدوري المصري، أكد المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، أن غزل المحلة يعاني أكثر من باقي أندية الأقاليم في ملف استقدام اللاعبين، بسبب رفض العديد من اللاعبين الإقامة في مدينة المحلة.

إقامة الفريق في القاهرة بدايةً من الموسم المقبل

وواصل في تصريحات للمركز الاعلامي بالنادي: “ندرس بجدية مقترح إقامة الفريق في القاهرة بدايةً من الموسم المقبل، على أن يعسكر في المحلة قبل مبارياته بوقت كافٍ، ويخوض لقاءاته على ستاد غزل المحلة التاريخي، وبين جماهيره الوفية”.

وأعلن وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي غزل المحلة، عن إلغاء الهبوط من الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري.

وقال وليد خليل عبر حسابه على فيسبوك: “فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم”.

وواصل: "التصويت رسميا؛ إلغاء الهبوط للدورى العام الممتاز، ونبدأ صفحة جديدة بإذن الله استعدادات الموسم الجديد، جمهور غزل المحلة العظيم.. مقدر جدا شعوركم وخوفكم نحو ناديكم العظيم.. بنا يدا بيد كما تعودنا خلف البيت الكبير نادي غزل المحلة".

التصويت على إلغاء الهبوط في الموسم الحالي

وكشف مصدر مسئول داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن اجتماع الرابطة مع مسئولي الأندية، أمس شهد التصويت على إلغاء الهبوط في الموسم الحالي من عدمه.

وأكد المصدر أن هناك 10 أندية صوتت لصالح إلغاء الهبوط في اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة، الذي انعقد بأحد فنادق القاهرة مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز لمناقشة شكل الدورى الممتاز في الموسم المقبل.

امتناع 5 أندية عن التصويت

أضاف المصدر، أن هناك خمسة أندية امتنعت عن التصويت هي: إنبي وزد وسيراميكا وفاركو وبتروجت، فيما وافق على إلغاء الهبوط كل الأندية باستثناء الأندية الثلاثة الغائبة عن الاجتماع، وهي: الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود.

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