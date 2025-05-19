الإثنين 19 مايو 2025
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سياسة

نقابة المحامين: استمرار استقبال طلبات المتضررين من شطب القضايا

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

أعلنت نقابة المحامين عن استمرار استقبالها لطلبات الزملاء المحامين الذين تضرروا من قرارات شطب القضايا، وذلك في إطار حرصها المستمر على دعم أعضائها والدفاع عن مصالحهم.

رسوم إعادة قيد القضايا 

وأكدت النقابة أنها ستقوم بمراجعة هذه الطلبات وتحمل تكاليف سداد رسوم إعادة قيد القضايا المشطوبة، بما يعكس التزامها الدائم بالوقوف إلى جانب المحامين في مختلف الظروف.
وتوجهت النقابة بخالص الشكر والتقدير إلى كافة الزملاء والزميلات الذين التزموا بقرار الإضراب، مشيدةً بروح التضامن التي أظهروها، ومؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن، ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.

وأهابت النقابة بجميع بالأعضاء الذين لم يقوموا بعد بإرسال بياناتهم، بضرورة الإسراع في تعبئة النموذج عبر الرابط التالي: 
 

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