مطالب برلمانية أمام الشيوخ بتعديل قانون التحكيم والإدخال الإلكتروني لسرعة الفصل

طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية أن نكون أمام قانون شامل وجديد للتحكيم، بما يحقق العدالة الناجزة، والذي يمنح الأطراف الثقة ويزيل العقبات، ويجعل من التحكيم أداة حقيقية لتحقيق السلام التجاري.

مناقشة دراسة عن قانون التحكيم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مطالب بقانون شامل بشأن التحكيم

وأكد أهمية أن نكون أمام قانون شامل وجديد يواكب العصر بين دول العالم، خاصة وأن مصر جديرة بالثقة والتنافسية.

التحكيم يرتبط بالاستثمار

وأوضح وكيل الشيوخ، أن التحكيم يرتبط بالاستثمار، وهو من الركائز الأساسية، مؤكدا أن فن التشريع يحتم أنه عندما نكون أمام مستثمر، وتكون هناك عقبات في تنفيذ محكمين ويسفر الواقع العملي الذي أفرزه التطبيق بضرورة التدخل الفوري والسريع بنصوص تشريعية.

ولفت إلى أن غياب التحكيم الإليكتروني، قائلا: بات من الضروري أن نكون أمام نصوص تنظم التحكيم الإليكتروني للفصل في المنازعات.

وأكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن التحكيم الدولي وسيلة فعّالة وسريعة لحل النزاعات، ما يمنح المستثمرين الثقة في وجود آلية محايدة للفصل في الخلافات دون اللجوء للقضاء التقليدي.

التحكيم الدولي يعزز من استقرار بيئة الأعمال

وأشارت إلى أنه يعزز التحكيم الدولي من استقرار بيئة الأعمال ويجعل الدولة وجهة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية. ويوفر منظومة قانونية تُطمئن المستثمر على حقوقه.

تطوير قانون التحكيم ليتماشى مع المعايير الدولية

وقالت: عندما نطالب بتطوير قانون التحكيم ليتماشى مع المعايير الدولية وبما يحقق الشفافية والسرعة في فض المنازعات، فإن ذلك يتماشى ايضًا مع توجه الدولة نحو اقتصاد تنافسي، وهو الأمر الذي يُظهر جدية الدولة في توفير بيئة قانونية مشجعة للإستثمار، ويعكس رغبة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ الثقة القانونية لدى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.

وأكدت وكيل الشيوخ أن العمل على تطوير القانون المنظم للتحكيم هو بمثابة خطوة استراتيجية ضمن خطة أشمل لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما نتطلع جميعا إليه.

فيما قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ: أي مستثمر يتوجه للاستثمار، يبحث عن الموقف في حال حدوث مشكلات، وما سيحدث في هذا الشأن.

طول أمد التقاضي أكبر مشكلة تواجه الاستثمار في مصر

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن طول أمد التقاضي أكبر مشكلة تواجه الاستثمار في مصر، مؤكدا أن التعديلات المقترحة في الدراسة تمثل أهمية كبيرة لصالح مصر.

وأكد النائب إيهاب وهبة، أن التحكيم الإلكتروني سيكون فائدة كبيرة في قانون التحكيم، مشددا على أهمية التركيز على هذا الملف لصالح الدولة المصرية.

تفاصيل مقترحات تعديل قانون التحكيم

يشار إلى أن الدراسة تستهدف اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية)، ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالإضافة إلى توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.

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