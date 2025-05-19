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حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية "خلية جبهة النصرة الثانية"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلاميًّا بـ خلية جبهة النصرة الثانية إلى جلسة 2 اغسطس المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أنه في الفترة من 2013 وحتى 9 أكتوبر 2021، خارج جمهورية مصر العربية سهل المتهم الأول للمتهم الثالث الالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة الإرهابية.

كما التحق المتهمان الثاني والثالث وهما مصريان الجنسية بإحدى الجماعات المسلحة ومقرها خارج مصر، بأن التحقا بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة بدولة سوريا، والذي يتخذ من الإرهاب وسائل لتحقيق أغراضه، وقد تلقيا في كنفه تدريبًا عسكريًّا وتعليم الفنون الحربية، والأساليب القتالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


كما ارتكب المتهمون جميعًا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن وفر المتهمان الأول والثاني أموالًا ومواد مرئية وأمدوا بها المتهم الثالث لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وعمل إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

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