الإثنين 19 مايو 2025
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خارج الحدود

الصحة العالمية: مستعدون للتحرك من أجل إدخال المساعدات لغزة

مدير منظمة الصحة
مدير منظمة الصحة العالمية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم الإثنين، إن المنظمة مستعدة للتحرك فورا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في حال تم السماح بذلك.

الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مساعدات طبية لغزة

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إسرائيل بالسماح بإجلاء المرضى من غزة وإدخال مساعدات طبية وغذائية.

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وفي السياق ذاته أعلنت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصادر لم تسمها أن الأمم المتحدة هي من ستشرف على دخول المساعدات إلى غزة اليوم.

وأمر نتنياهو مساء أمس الأحد، باستئناف إدخال المساعدات الأساسية إلى غزة فورًا، وهو قرار لا يحظى بشعبية كبيرة بين دوائره اليمينية، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لإنهاء الحصار المستمر على القطاع منذ شهرين ونصف.

أول قافلة مساعدات إنسانية ستدخل إلى قطاع غزة اليوم 

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مصادر مطلعة، أن أول قافلة مساعدات إنسانية ستدخل إلىقطاع غزة اليوم الإثنين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن القافلة ستدخل القطاع محملة بمواد غذائية وأدوية، وسط تصاعد المطالبات الدولية بضرورة تأمين وصول المساعدات إلى المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

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الصحة العالمية إسرائيل غزة

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