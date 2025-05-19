المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة المواد المخدرة في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وحيازة سلاح ناري وغرامة 100 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة حلوان.

وكان قسم شرطة حلوان تلقي معلومات تفيد قيام عاطلين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية، وضبط بحوزتهما 50 لفافة من جوهر الهروين المخدر وزنت٩٠٠ جراما بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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