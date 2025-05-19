الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة المواد المخدرة في حلوان

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وحيازة سلاح ناري  وغرامة 100 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة حلوان.

وكان قسم شرطة حلوان تلقي معلومات تفيد قيام عاطلين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من  القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية، وضبط بحوزتهما  50 لفافة من جوهر الهروين المخدر وزنت٩٠٠ جراما بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.

 وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة مواد مخدرة قسم شرطة حلوان النيابة العامة

مواد متعلقة

حملة أمنية في دمياط تضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة قبل ترويجها

تقرير المعمل الكيماوي بشأن مواد مخدرة حاولت راقصة شهيرة تهريبها عبر المطار

إحباط محاولة عنصرين شديدي الخطورة جلب مواد مخدرة بـ 2 مليون جنيه بأسيوط
ads

الأكثر قراءة

قائمة المسروقات الضخمة لشقة نوال الدجوي تشعل مواقع التواصل، والنشطاء: دي مغارة علي بابا

بعد واقعة نوال الدجوي، هل يجوز قانونًا الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية داخل المنازل؟

نوال الدجوي تكشف تفاصيل المسروقات: 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و350 ألف استرليني و15 كيلو ذهب

خيط مهم يقود مباحث الجيزة لتحديد هوية المتهمين بسرقة نوال الدجوي، وأنباء عن تورط أحد أقاربها في الجريمة

التحفظ على عدد من المشتبه فيهم بسرقة مسكن نوال الدجوي

كواليس غضب ريفيرو من الأهلي

الأهلي يرفض فتح ملف تجديد ربيعة، اعرف التفاصيل

وزير التعليم العالي يكشف زيادة مخصصات القطاع، والقاهرة تستحوذ على النسبة الأكبر

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قائمة مسروقات فيلا نوال الدجوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم صيام يوم العاشر من ذي الحجة

ما هو مقام إبراهيم وما حكم الصلاة عنده؟

ماذا يفعل الحاج بعد الانتهاء من مناسك الحج؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية