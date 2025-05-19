الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه إعادة إعمار لبنان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
ads

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزاف عون بقصر الاتحادية: أجدد اليوم، دعوة المجتمع الدولى، لتحمل مسئولياته تجاه إعادة إعمار لبنان.. وأحث الهيئات الدولية والجهات المانحة، على المشاركة بفاعلية فى هذا الجهد.. لضمان عودة لبنان إلى مساره الطبيعى،على طريق السلام والتعايش والمحبة فى المنطقة.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم في قصر الإتحادية، الرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث جرت مراسم الإستقبال الرسمية تخللها عزف السلامين الوطنيين للبلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا اجتماعًا مغلقًا أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الإقتصادية، والبنية التحتية، والطاقة، وجهود إعادة الإعمار، كما تناولت المباحثات آليات دعم إستقرار لبنان الشقيق، وإستعادة الأمن والسلم الإقليميين في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي الرئيس اللبناني جوزاف عون
ads

الأكثر قراءة

قائمة المسروقات الضخمة لشقة نوال الدجوي تشعل مواقع التواصل، والنشطاء: دي مغارة علي بابا

بعد واقعة نوال الدجوي، هل يجوز قانونًا الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية داخل المنازل؟

نوال الدجوي تكشف تفاصيل المسروقات: 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و350 ألف استرليني و15 كيلو ذهب

خيط مهم يقود مباحث الجيزة لتحديد هوية المتهمين بسرقة نوال الدجوي، وأنباء عن تورط أحد أقاربها في الجريمة

التحفظ على عدد من المشتبه فيهم بسرقة مسكن نوال الدجوي

كواليس غضب ريفيرو من الأهلي

الأهلي يرفض فتح ملف تجديد ربيعة، اعرف التفاصيل

وزير التعليم العالي يكشف زيادة مخصصات القطاع، والقاهرة تستحوذ على النسبة الأكبر

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قائمة مسروقات فيلا نوال الدجوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم صيام يوم العاشر من ذي الحجة

ما هو مقام إبراهيم وما حكم الصلاة عنده؟

ماذا يفعل الحاج بعد الانتهاء من مناسك الحج؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية