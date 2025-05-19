الإثنين 19 مايو 2025
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اقتصاد

البورصة تواصل التراجع وتخسر 21 مليار جنيه

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30”

 وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 31355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 39067 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 14051 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 9259 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 12556 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3221 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.242 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 31713 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 39476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 14210 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12659 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة.

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