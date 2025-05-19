الإثنين 19 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل الفورى من كل الأراضى اللبنانية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضرورة الدفع لانسحاب إسرائيل الفورى من كل الأراضى اللبنانية.

وشدد الرئيس السيسي خلال المباحثات مع نظيره اللبناني جوزاف عون على موقف مصر الثابت فى دعم لبنان والرفض القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة واحتلال الأراضى اللبنانية.

ورحب الرئيس السيسى بنظيره اللبنانى والوفد المرافق له مؤكدًا أن هذه الزيارة تحمل فى طياتها رمزية خاصة فهى تجسد متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث شكلت مصر ولبنان نموذجًا حقيقيًا للأخوة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر وذلك للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل إستعادة الإستقرار الإقليمي.
 

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