الإثنين 19 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي: بحثنا مع لبنان تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مباحثاته مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، كانت فرصة ثمينة لتبادل الرؤى حول تعزيز العلاقات فى المجالات التجارية والاقتصادية.

ورحب الرئيس السيسى بنظيره اللبنانى والوفد المرافق له مؤكدًا أن هذه الزيارة تحمل فى طياتها رمزية خاصة فهى تجسد متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث شكلت مصر ولبنان نموذجًا حقيقيًا للأخوة
.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر وذلك للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل إستعادة الإستقرار الإقليمي.
 

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