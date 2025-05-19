الإثنين 19 مايو 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على المحظورات الجديدة في كليبات مطربي المهرجانات

حفل لمؤدين المهرجانات
حفل لمؤدين المهرجانات

 بدأت نقابة المهن الموسيقية، في تتبع عدد كبير من مؤدي المهرجانات في الآونة الأخيرة، وذلك بعد تقديم عدد من الشكاوي، بسبب الكليبات والأغاني المثيرة للجدل. 

وكانت أبرز الأزمات، التى وضعت مطربي المهرجانات في ورطة، هو استخدام ألفاظ خارجة وتقديم محتوي يحث على العنف والتحرش، وهو ما أدى إلى إيقاف عدد منهم وتحويلهم للتحقيق.

وقرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، وضع قائمة بالمحظورات الممنوعة في الكليبات، وكانت أبرزها عدم تقديم محتوى يرصد “تناول المواد المخدرة، ورفض مناقشة الموضوعات الجنسية”

وأكدت النقابة، أن من يخالف هذه القرارات سيعرض نفسه للمسألة القانونية، بالإضافة إلى الغرامات المالية، والتحويل للتحقيق.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد أصدرت قرارا عاجلا، بإيقاف، مؤدي المهرجانات “حمو بيكا”، بعد تداول فيديو له وهو يغني أغنية اعتبر أن فيها "إساءة" لمؤسسات الدولة.

وكان “بيكا” قد علق على  القرار على صفحته على "فيسبوك": "صدر قرار بإيقافي من قِبل نقابة المهن الموسيقية وتحويلي للتحقيق. وبطبيعة الحال، فإنني أحترم هذا القرار الصادر عن النقابة والتزم به تمامًا. لكنني أرجو من النقيب المحترم، أستاذي الفنان الكبير مصطفى كامل، أن يُصدر قرارًا مماثلًا بحق كل مطرب يؤدي الأغنية نفسها، وأن يتم التحقيق معهم جميعًا كما حدث معي تماما".

وأضاف: "أنا أؤدي هذه الأغنية بشكل طبيعي، ولم أقصد بها المعنى الذي فهمه البعض أو تم الترويج له، أو غير ذلك من الكلام غير المنطقي الذي تداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "المقصود من كلمات الأغنية هو أن الأم تخاف على ابنها وتساعده، مثل أي أم في الدنيا. وهذه الأغنية "موال" قديم جدًّا، ولم يكن الهدف منها أبدا الإساءة لمؤسسات الدولة، ولا يجرؤ أحد على ذلك. أنا ابن هذا الوطن".

وختم حمو بيكا منشوره بالقول: “أؤكد احترامي الكامل لنقابة المهن الموسيقية وجميع قراراتها، كما أُعبر عن احترامي العميق لكل مؤسسات الدولة”.

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