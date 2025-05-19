علام يطالب المحامين الالتزام بقرارات النقابة ووحدة الصف رفضا للرسوم القضائية

يتابع عبدالحليم علام، نقيب المحامين، سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لليوم الثاني على التوالي، وذلك من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.

الالتزام بقرارات نقابة المحامين

وناشد علام المحامين في جميع أنحاء الجمهورية الالتزام بقرارات النقابة وعدم الالتفات لأي دعوات مخالفة، تأكيدًا على وحدة الصف.

كما جددت نقابة المحامين تمسكها الكامل بموقفها حتى إنهاء أزمة فرض الرسوم غير القانونية تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والتي وصفتها بأنها “مخالفة صريحة للدستور والقانون”.

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