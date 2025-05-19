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أخبار مصر

مراسم استقبال رسمية للرئيس اللبناني بالاتحادية، السيسي وعون يستعرضان حرس الشرف

الرئيس اللبناني جوزاف
الرئيس اللبناني جوزاف عون، فيتو
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين للبلدين.

جوزاف عون يصل إلى مقر رئاسة الجمهورية 

ووصل الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبحث تعزيز التعاون بين مصر ولبنان في جميع المجالات، خاصة الجوانب الاقتصادية فضلا عن استعراض الأوضاع في لبنان، لاسيما مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للمناطق اللبنانية في منطقة جنوب لبنان والعدوان المستمر الذي يطال المدنيين الأبرياء، وتدمير البنية التحتية بشكل شديد.

 

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