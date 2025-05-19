الإثنين 19 مايو 2025
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أخبار مصر

الرئيس اللبناني يصل القاهرة للقاء السيسي

الرئيس اللبناني جوزاف
الرئيس اللبناني جوزاف عون
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 وصل قبل قليل الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز التعاون بين مصر ولبنان في جميع المجالات، خاصة الجوانب الاقتصادية فضلا عن استعراض الأوضاع في لبنان لاسيما مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للمناطق اللبنانية في منطقة جنوب لبنان والعدوان المستمر الذي يطال المدنيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية بشكل شديد.

 

تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين

 ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس اللبناني جوزاف عون للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

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