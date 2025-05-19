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اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.2% عند مستوى 31650 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18%  عند مستوى 39404 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7%  عند مستوى 14204 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.24%  عند مستوى 9309 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22%  عند مستوى 12631 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.20%  عند مستوى 3243 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.242 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 31713 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 39476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 14210 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12659 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة.

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