تعرف على لائحة المخالفات بالأتوبيس الترددي

شكلت وزارة النقل لجنة للتنسيق بين إدارة تشغيل الأتوبيس الترددي وشرطة النقل والمواصلات والإدارة العامة للمرور ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لبدء التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي.

وتعمل وزارة النقل والجهات المشاركة في تشغيل الأتوبيس الترددي على اعتماد لائحة المخالفات والنظام العام للتشغيل.

وتشمل اللائحة المبدئية للمخالفات ما يلي:

مخالفات السيارات التى تستخدم حارة الترددي وتبلغ ٣٠٠٠ جنيه

مخالفات التلاعب أو تهديد سلامة الأتوبيس

مخالفات استقلال الأتوبيس بشكل غير قانونى

مخالفة التدخين داخل الأتوبيس أو المحطات

مخالفات التسول والباعة الجائلين

ومن المقرر الانتهاء من لائحة المخالفات بشكل كامل خلال الساعات القادمة، والتى قد تماثل مخالفات مترو الأنفاق.

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