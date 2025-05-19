7 رسائل مهمة من الرئيس اللبناني قبل لقاء السيسي بالقاهرة

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس اللبناني جوزاف عون للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

عون: مصر تلعب دورًا قياديًا في المنطقة

وأكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون أن مصر تلعب دورًا قياديًا في المنطقة، وهي وبالنسبة إلى لبنان لها عمق تاريخي وعربي وشريك أساسي في المحافظة على الاستقرار الإقليمي، لافتًا إلى أن العلاقة بين لبنان ومصر متجذرة في التاريخ وهي لا تزال قوية بين الشعبين والدولتين الشقيقين وتوجه بالشكر إلى الرئيس المصري على دعمه الدائم للبنان.

وكشف أنه سيطلب مساعدات عسكرية من مصر لجهة التدريب وغيره، وأنه سيبحث هذا الملف مع الرئيس السيسي.

وفي حديث مع الإعلامية لميس الحديدي في قناة ON TV لفت الرئيس عون الى ان ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن لبنان خلال جولته الخليجية، هو دعم للبنان ولبناء الدولة فيه.

سلاح حزب الله

وعن موضوع سلاح حزب الله، أكد أنه يُعالج عبر الحوار بين مختلف الاطراف في لبنان، قائلا " إذا كنا نريد الحديث عن بنية الدولة، يجب أن نذكر أمرين أساسيين، هما: حصر السلاح في يد الدولة، وأن يكون قرار السلم والحرب في يد الدولة وهذا ما نعمل لأجله الآن".

وحول ما إذا كان هناك ضغوط دولية على لبنان لتسريع إنهاء هذا الملف، كشف عون أن هذه الضغوطات موجودة، لكن الواقع اللبناني يتحكم بالخطوات التي نقوم بها في هذا الملف، " فنحن لا نريد الذهاب الى مواجهة داخلية".

وعن تأثير رفع العقوبات عن سوريا على لبنان، جدد الرئيس عون ترحيبه بهذه الخطوة، شاكرًا الرئيس ترامب على قراره، ومثمنًا دور الأمير محمد بن سلمان في قراره.

النزوح من سوريا إلى لبنان

ورأى أن الاسباب التي فرضت على السوريين النزوح من سوريا إلى لبنان، قد أزيلت، والحرب انتهت، وتغير النظام. فالسبب الأمني أصبح غير موجود، والشق الاقتصادي الذي كان حاجزًا للعودة إلى سوريا، قد أزيل بقرار رفع العقوبات.

وقال: "نحن نعمل مع الدولة السورية، بالتعاون مع المنظمات لمساعدة النازحين السوريين العودة إلى بلادهم".

وأضاف الرئيس عون: “المطلوب أن تنسحب إسرائيل من النقاط التي لا تزال فيها، لكي يواصل الجيش انتشاره في الجنوب، وقد وضع الجانب اللبناني خططا وسلمها إلى الأمريكيين”.

وحول ما إذا كان يشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى أن يكون التفاوض مباشرا بين لبنان وإسرائيل، أكد الرئيس عون: "لم أسمع هذا الكلام أبدا. وهو غير موجود. الأساس بالنسبة إلينا هو إتفاقية الهدنة. ونحن نسعى إلى حالة لا حرب على الحدود مع إسرائيل".

وعن علاقته بحزب الله، أوضح عون أن حزب الله موجود في البرلمان ويمثل شريحة من اللبنانيين، وعلاقته معه موجودة ولكن بطريقة غير مباشرة، بسبب خصوصية الوضع الأمني لحزب الله.

زيارة الرئيس الفلسطيني

و لفت إلى أنه ينتظر زيارة الرئيس الفلسطيني إلى لبنان للبحث في ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات اللبنانية.

واستهل الرئيس عون حواره ردًا على سؤال عن العلاقة بين لبنان ومصر، قائلا “علاقة متجذرة في التاريخ وهي لا تزال قوية بين الشعبين والدولتين، لاسيما من خلال الهجرة اللبنانية إلى مصر والتزاوج بين الشعبين، فنرى بعض العائلات اللبنانية وكأنها مصرية، مثل عائلة الإسكندراني والمصري والدسوقي. فهي عائلات موجودة على إثر التزاوج والاختلاط بين الشعبين. إضافة إلى الدور الذي لعبه لبنان في المجالات السياسية، والصحافية والأدبية، ونذكر هنا الأديب أحمد شوقي شاعر القطرين، والشاعر خليل مطران”.

موقف الرئيس عبد الناصر

وتابع: "أما من الناحية السياسية، فمصر تلعب دورا قياديا في المنطقة، وهي في مراحل كثيرة تفهمت الوضع في لبنان ولا تزال تتفهم الموقف اللبناني ونعطي مثلًا على ذلك، موقف الرئيس عبد الناصر عام 1959 عندما التقى في خيمة على الحدود بين لبنان وسوريا الرئيس فؤاد شهاب، وهذا الموقف كان له معان كثيرة ومهمة، أي التزام الرئيس عبد الناصر بعروبة لبنان، وكذلك الرئيس أنور السادات الذي كان صاحب مقولة "ارفعوا أيديكم عن لبنان"، وأيضا الرئيس السيسي ومواقفه، ونحن هنا نشكره على دعمه الدائم للبنان حين كنت قائدًا للجيش، وخلال مواجهتنا لجائحة كورونا، وبعد انفجار مرفأ بيروت، وكذلك عبر دعمه للمؤسسة العسكرية، وكذلك لقائي معه في شهر آذار عام 2021 عندما كنت قائدًا للجيش، إضافة إلى لقائنا في مصر على هامش القمة العربية الطارئة في القاهرة، وإن شاء الله سنلتقي مجددا يوم الاثنين المقبل. فالقاهرة بالنسبة إلينا، هي مركز قيادي كبير في المنطقة، ومنصة جامعة عبر علاقاتها الدولية، فهي تستطيع التواصل مع مختلف الدول من واشنطن إلى دول المنطقة. وهي وبالنسبة الى لبنان لها عمق تاريخي وعربي وشريك اساسي في المحافظة على الاستقرار الإقليمي".

زيارة الرئيس عون للقاهرة

وعن الملفات التي سيتم مناقشتها خلال زيارة الرئيس عون للقاهرة، أشار إلى أن الملفات تتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى التطورات التي تحصل على مستوى المنطقة وتنسيق المواقف بشأنها. وسيتم التطرق إلى الملفات الاقتصادية، لاسيما وأن مصر لديها خبرة في كثير من المجالات، خصوصًا في ما يتعلق بقطاع الغاز والكهرباء، وإعادة الإعمار، وكيفية دعم الجيش، وإعادة إحياء اللجنة العليا المشتركة اللبنانية-المصرية، إضافة إلى البحث في زيارة الرئيس ترامب الى المنطقة ولقاءاته في دول الخليج، ورفع العقوبات الاميركية عن سوريا وانعكاسات ذلك على دول المنطقة.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس اللبناني كالتالي:

1- مصر ولبنان يتمتعان بعلاقة متجذرة لا تزال قوية بين الشعبين والدولتين الشقيقين والقاهرة مركز قيادي كبير في المنطقة ومنصة جامعة عبر علاقاتها الدولية

2- سأطلب من الرئيس السيسي مساعدات عسكرية للجيش اللبناني وهو كان داعمًا للبنان في مختلف الظروف.

3- لم يطلب الأمريكيون تفاوضًا مباشرًا بين لبنان وإسرائيل والأساس بالنسبة إلينا هو إتفاقية الهدنة ونسعى إلى حالة لا حرب على الحدود الجنوبية.

4- حزب الله موجود في البرلمان ويمثل شريحة من اللبنانيين والعلاقة معه موجودة ولكن بطريقة غير مباشرة بسبب الوضع الأمني الخاص للحزب.

5- بنية الدولة تقتضي حصر السلاح في يدها واتخاذها قرار السلم والحرب وهذا ما نعمل لأجله الآن.

6- نرحب برفع العقوبات عن سوريا والأسباب التي فرضت على السوريين النزوح إلى لبنان قد أزيلت ونعمل مع الدولة السورية بالتعاون مع المنظمات لمساعدة النازحين على العودة إلى بلادهم.

7- سأبحث مع الرئيس الفلسطيني خلال زيارته إلى لبنان موضوع السلاح في المخيمات وسيتم التركيز في المرحلة الأولى على معالجة مسألة السلاح الثقيل.

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