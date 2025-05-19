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ثقافة وفنون

عصام السقا لـ فيتو: المشروع x حقق حلمي بالعمل مع كريم عبد العزيز (فيديو)

عصام السقا، فيتو
عصام السقا، فيتو

قال الفنان عصام السقا، إنه تعاون مع كريم عبد العزيز في عمل فني كان أحد أحلامه والذي تحقق من خلال مشاركته في  فيلم المشروع  x.

عصام السقا في فيلم المشروع x 

وأضاف “السقا” خلال تصريحات خاصة لـ فيتو: “تحضيرات الفيلم كانت على أعلى مستوى بقيادة المخرج بيتر ميمي وبإشراف فريق عمل لمشاهد الأكشن محترف وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور”. 

وتابع السقا: “من أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء التصوير هي المشاهد التي كانت تحت الماء واستغرقت وقتا كبيرا في التحضير على الغوص وشخصية صقر اللي بقدمها في العمل فيها صفات تتحب وصفات مش هتتحيب”. 

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم كريم عبد العزيز وياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم المشروع x ، الذي أقيم أمس في دار الأوبرا المصرية.

 حضر العرض الخاص لفيلم المشروع x كل من: ماجد المصري وزوجته، ودرة وأحمد رزق وأمير كرارة وأكرم حسني ومحمد حماقي وكارولين عزمي. 

كما حضر أيضا الفنان أحمد زاهر وابنته ملك وليلى علوي وإنجي المقدم وغيرهم.

 

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الفنان عصام السقا كريم عيد العزيز فيلم المشروع عصام السقا في فيلم المشروع x فيلم المشروع X
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