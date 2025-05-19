انطلاق ملتقى توظيف في إيبارشية شبرا الخيمة الجنوبية بمشاركة 50 شركة ومؤسسة

انطلق في إيبارشية شبرا الخيمة الجنوبية، ملتقى توظيف، شارك فيه 50 شركة ومؤسسة، لتوفير المئات من فرص العمل للشباب في مختلف المجالات.

وشارك في الملتقى وزارتي العمل والشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات، ونقابات المهندسين والزراعيين والعلاج الطبيعي والأطباء البيطريين والمعلمين، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر،ومؤسستين اجتماعيتين.

الملتقى ينعقد تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،وشريكه في الخدمة الرسولية الأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، وذلك بحضور اللواء بهجت فريد مدير كليه الدفاع الوطني الأسبق.

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