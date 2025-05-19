الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق ملتقى توظيف في إيبارشية شبرا الخيمة الجنوبية بمشاركة 50 شركة ومؤسسة

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
ads

 انطلق في إيبارشية شبرا الخيمة الجنوبية، ملتقى توظيف، شارك فيه 50 شركة ومؤسسة، لتوفير المئات من فرص العمل للشباب في مختلف المجالات.

 

وشارك في الملتقى وزارتي العمل والشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات، ونقابات  المهندسين والزراعيين والعلاج الطبيعي والأطباء البيطريين والمعلمين، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر،ومؤسستين اجتماعيتين.

الملتقى ينعقد تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،وشريكه في الخدمة الرسولية  الأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، وذلك بحضور اللواء بهجت فريد مدير كليه الدفاع الوطني الأسبق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثانى بابا الاسكندرية توفير فرص عمل للشباب جهاز تنمية المشروعات توفير فرص عمل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية نقابات عمال مصر

مواد متعلقة

وزارة العمل تحذر المواطنين من عمليات النصب باسمها فى الداخل أو الخارج

وزارة العمل: 5242 فرصة عمل في 50 شركة خاصة تنتظر شباب 8 محافظات

وزارة العمل: توفير فرص عمل للمصريين بالسعودية

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية 2025

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في سعر الليمون وورق العنب، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

الزمالك يرفض طلبات عبدالله السعيد المالية ويحدد سقفًا جديدًا

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

يلتقي السيسي وأبو الغيط والطيب وتواضروس، أجندة زيارة الرئيس اللبناني للقاهرة

7 رسائل مهمة من الرئيس اللبناني قبل لقاء السيسي بالقاهرة

إثيوبيا تتعنت، خبير يكشف سر تأخر فتح بوابات سد النهضة

صاروخ حوثي يجبر خطوط الطيران اليونانية على إلغاء رحلاتها لإسرائيل

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

انخفاض ملحوظ في سعر الليمون وورق العنب، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

عقوبة ارتكاب خطأ طبي لمتلقى الخدمة وفقا لقانون المسئولية الطبية

المزيد

انفوجراف

حصيلة مروعة.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا يفعل الحاج بعد الانتهاء من مناسك الحج؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 19 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية