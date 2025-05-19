تزامنا مع القمة المصرية اللبنانية، عون يشيد بمواقف السيسي وناصر والسادات

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

وتزامنا مع القمة المصرية اللبنانية كشف الرئيس اللبناني في تصريحات إعلامية عن العلاقة بين لبنان ومصر مشيرا إلى أنها علاقة متجذرة في التاريخ وهي لا تزال قوية بين الشعبين والدولتين لاسيما من خلال الهجرة اللبنانية إلى مصر والتزاوج بين الشعبين.

وقال الرئيس اللبناني: نرى بعض العائلات اللبنانية وكأنها مصرية مثل عائلة الإسكندراني والمصري والدسوقي، فهي عائلات موجودة على إثر التزاوج والاختلاط بين الشعبين إضافة إلى الدور الذي لعبه لبنان في المجالات السياسية، والصحافية والأدبية، ونذكر هنا الأديب أحمد شوقي شاعر القطرين، والشاعر خليل مطران.

وأضاف الرئيس اللبناني: “أما من الناحية السياسية، فمصر تلعب دورا قياديا في المنطقة وهي في مراحل كثيرة تفهمت الوضع في لبنان ولا تزال تتفهم الموقف اللبناني ونعطي مثلا على ذلك، موقف الرئيس عبد الناصر عام 1959 عندما التقى في خيمة على الحدود بين لبنان وسوريا الرئيس فؤاد شهاب، وهذا الموقف كان له معان كثيرة ومهمة أي التزام الرئيس عبد الناصر بعروبة لبنان وبنهائية الكيان اللبناني وكذلك الرئيس أنور السادات الذي كان صاحب مقولة ارفعوا ايديكم عن لبنان إلى الرئيس السيسي ومواقفه ونحن هنا نشكره على دعمه الدائم للبنان حين كنت قائدًا للجيش وخلال مواجهتنا لجائحة كورونا وبعد انفجار مرفأ بيروت وكذلك عبر دعمه للمؤسسة العسكرية، وكذلك لقائي معه عام 2021 عندما كنت قائدًا للجيش إضافة إلى لقائنا في مصر على هامش القمة العربية الطارئة في القاهرة وإن شاء الله سنلتقي مجددا اليوم الإثنين".

وتابع عون: “القاهرة بالنسبة إلينا هي مركز قيادي كبير في المنطقة ومنصة جامعة عبر علاقاتها الدولية فهي تستطيع التواصل مع مختلف الدول من واشنطن إلى دول المنطقة وهي وبالنسبة إلى لبنان لها عمق تاريخي وعربي وشريك أساسي في المحافظة على الاستقرار الإقليمي”.

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