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أخبار مصر

يلتقي السيسي وأبو الغيط والطيب وتواضروس، أجندة زيارة الرئيس اللبناني للقاهرة

الرئيس اللبناني جوزاف
الرئيس اللبناني جوزاف عون
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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

يزور الرئيس اللبناني "جوزيف عون" القاهرة اليوم الإثنين للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز التعاون بين مصر ولبنان في جميع المجالات خاصة الجوانب الاقتصادية فضلا عن استعراض الأوضاع في لبنان لاسيما مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للمناطق اللبنانية في منطقة جنوب لبنان والعدوان المستمر الذي يطال المدنيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية بشكل شديد.

وتأتي الزيارة في إطار جهود الرئيس اللبناني لتوطيد العلاقات مع الدول العربية حيث زار السعودية والكويت وقطر لحشد الدعم للبنان فضلا عن توجيه خلال الزيارة الشكر لمصر على دورها البارز ضمن اللجنة الخماسية الداعمة للبنان.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عون الرئيس عبد الفتاح السيسي وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الأقباط والكنيسة الأرثوذكسية.
 

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