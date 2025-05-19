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ثقافة وفنون

جزء ثانٍ من فيلم المشروع x بطولة أمير كرارة وكريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز،
كريم عبد العزيز، فيتو

كشفت نهاية فيلم المشروع x، عن مفاجأة غير متوقعة، حيث أكدت الأحداث وجود جزء ثانٍ من العمل تحت عنوان "الخروج".

العرض الخاص لفيلم المشروع x 

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم كريم عبد العزيز وياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم المشروع x ، المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

وحضر العرض الخاص لفيلم المشروع x كل من: ماجد المصري وزوجته، ودرة وأحمد رزق وأمير كرارة وأكرم حسني ومحمد حماقي وكارولين عزمي. 

كما حضر أيضا الفنان أحمد زاهر وابنته ملك وليلي علوي وإنجي المقدم وغيرهم.

فيلم المشروع x 

وأطلقت الشركة المنتجة الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم "المشروع X"، بطولة النجم كريم عبد العزيز والمخرج والمؤلف بيتر ميمي، بعد سلسلة من التعاون فى النجاحات السابقة في السينما والدراما.

يُعد فيلم "المشروع X" أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبد العزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟
رحلة مليئة بالمطاردات، والأكشن، والغموض، مدعومة بتقنيات عالية ومشاهد صعبة تم تصوير بعضها تحت الماء وبمشاركة طائرات حربية ومدنية وغواصات حقيقية.

من جانبه، صرّح المخرج بيتر ميمي قائلًا: "فيلم المشروع X هو حلم عملت عليه لسنوات، وتم تأجيله مرارًا بسبب التحديات الإنتاجية الضخمة. سعيت من خلاله إلى المزج بين المعرفة والتشويق، وبين الأساطير الفرعونية والصورة المعاصرة، بما يواكب تطلعات الجمهور العربي والعالمي."

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويضم نخبة من أبرز النجوم:إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

من المقرر عرض الفيلم بدور السينما في مصر يوم 21 مايو 2025، على أن يُطرح في باقي الدول العربية يوم 5 يونيو 2025، تزامنًا مع موسم عيد الأضحى السينمائي.

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المشروع X فيلم المشروع X جزء ثاني الخروج العرض الخاص لفيلم المشروع x

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